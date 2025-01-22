韩代总统韩德洙与美国总统特朗普首次通话

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韩国国际广播电台报道：据韩国国务总理室消息，韩国代总统韩德洙8日晚和美国总统特朗普进行了约28分钟的电话交谈。双方就实现在造船和液化天然气(LNG)领域的贸易均衡方面的合作等事宜进行了协商。此次是特朗普第二任期开始之后韩美领导人的首次通话。韩国总理室方面透露，韩国代总统韩德洙当晚9时3分至9时31分与特朗普总统进行了28分钟的电话交谈。韩德洙强调了与美国在北韩、液化天然气、贸易均衡等三大领域加强合作的意志。双方表示，将继续在包括贸易均衡在内的经济合作领域开展建设性部长级磋商，以便寻求彼此间互利共赢的方案。也就是双方将寻求特朗普总统一直提出的美国贸易逆差问题的解决方案。韩德洙表示，希望在特朗普政府第二任期继续扩大和加强韩美同盟。当天双方确认了美国对韩美军事同盟的明确承诺，并就持续发展方向交换了意见。总理室方面表示，韩国代总统韩德洙和特朗普总统在通话中还谈到了对北韩问题的协作、发展韩美日合作等事宜。韩国政府在上述通话结束后时隔两个小时公布了上述内容。特朗普总统则在通话结束30分钟后便在自己创立的社交媒体平台(SNS)“Truth Social”（真实社交）发帖称，我们进行了非常了不起的通话，讨论了大规模且不可持续的韩国贸易顺差和关税事宜。