韩国通商本部长郑仁教访美 讨论造船和阿拉斯加液化天然气等问题

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韩国国际广播电台报道：正在美国进行访问的韩国产业通商资源部通商交涉本部长郑仁教表示，在与美国的“对等关税”谈判中，将就阿拉斯加液化天然气、液化天然气开发和造船领域的合作与美方进行讨论。郑仁教当地时间8日抵达华盛顿附近的机场后接受记者采访时表示，阿拉斯加液化天然气项目至关重要，韩美两国已开始进行协商的北韩问题也是美方最关心的事项。郑仁教说，事实上25%“对等关税”和其他项目的关税税率非常高，短时间尚无法判断，但从长期来看，将成为韩国出口的最大阻碍。为了国家的未来，将会竭尽全力与美方进行谈判，并尽最大努力争取比其他国家更优惠的关税待遇。郑仁教还说，目标是取消“对等关税”，如果难以实现，将设法降低关税。这可能需要一些时间，将分阶段与美方接触，以圆满达成协议。美国总统唐纳德·特朗普本月2日宣布对各国征收“对等关税”后，郑仁教是首次赴美访问的韩国政府高层人士。另外，韩国驻美大使赵贤东表示，将利用韩国的产业竞争力，将来自美国的“对等关税”等负面影响降至最低。赵贤东当地时间8日在华盛顿韩国驻美大使馆举行的特派记者座谈会上表示，变化和危机之中总是隐藏着机会。赵贤东说，韩美互为重要的安全和产业伙伴，将以更长远的眼光努力克服当前的挑战。