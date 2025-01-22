韩国政府向国内汽车企业提供两万亿韩元紧急流动性资金贷款

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韩国国际广播电台报道：为了支援因美国对进口汽车征收25%关税而陷入困境的汽车企业，韩国政府将提供2万亿韩元的紧急流动性资金贷款援助。这比当初预定的13万亿韩元的汽车产业政策金融资金增加了2万亿韩元。加上现代汽车集团出资以及技术保证基金等支援，以贷款和担保等形式追加投入的资金达1万亿韩元。韩国政府9日上午召开“经济部门部长会议兼提高产业竞争力相关部长会议”，发表了包括上述内容在内的《加强汽车生态系统的紧急应对方案》。根据该方案，除了3万亿韩元的紧急流动性支援以外，政府还将以受关税影响的中小企业为对象，扩大提供2500亿韩元的紧急经营稳定资金支援。政府将以对转向未来汽车投资的贷款和利差补偿形式，降低零部件企业的利息负担，在100亿韩元的范围内，对每家企业降息1.5%至2%左右。为了刺激国内需求，政府也将增加对电动汽车的补贴。与汽车制造商打折优惠而一起支付的额外补贴期限从原定的今年6月延长至今年年底。同时,还以汽车市场正在成长的全球南方等新兴市场为中心，政府还增加了旨在增加出口新机会的方案。与此同时，还加大了对改善投资环境的支援力度。即，将无人驾驶等汽车技术追加指定为国家战略技术，扩大对未来技术的研究开发(R&D)及设施投资企业的税额减免。