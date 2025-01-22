李在明辞去共同民主党党首职务 准备参选总统

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韩国国际广播电台报道：韩国共同民主党党首李在明9日辞去党首职务，正式宣布参加大选。李在明9日在国会举行的最高委员会议上表示，感谢能够担任三年党首，并取得巨大成功。国民将发挥过去战胜逆境的伟大基因，克服眼前的困难，我会携手国民走过这段旅程。李在明辞职后，该党党鞭朴赞大将代行党首职权，管理包括竞选在内的整个大选过程。考虑到竞选日程，预计李在明最迟将在下周初宣布参加总统竞选。京畿道知事金东兖当天赴美国访问，在仁川机场接受媒体采访时宣布参选。金东兖提出了四年连任分权型总统制和经济大联合政府的构想。保守阵营也纷纷宣布参加大选。前雇佣劳动部长官金文洙决定参选，表示自己是李在明的对手，是最适当的人选。金文洙对前总统尹锡悦被罢免感到悲痛和责任重大，呼吁共同改变大韩民国。首尔市长吴世勋表示，将于13日宣布参加第21届总统选举。吴世勋方面介绍说，将在吴世勋市长的“首尔市弱者同行政策”的象征性场所宣布参选。仁川市长刘正福也决定挑战大选，并宣布将开启“国民大统合”之路。庆尚北道知事李喆雨当天下午前往国会召开记者会，宣布参加大选。8日宣布参选的议员安哲秀出席医疗政策座谈会。完成预备候选人登记的改革新党议员李俊锡当天上午前往大邱进行游说活动。