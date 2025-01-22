韩国被编入“富时世界国债指数” 日期推迟至明年四月份

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韩国国际广播电台报道：韩国将被纳入“富时世界国债指数”(WGBI)，纳入该指数的时间已调整至明年4月份，这将成为海外大户购买更多韩国国债的机会。富时世界国债指数是世界三大债券指数之一，海外年金基金等大型投资企业以该指数中包含的国债为主进行买入。此次被纳入该指数的国家包括美国、英国、日本等26个。韩国经过四次申请，于去年10月被确定编入世界国债指数。在整个国债占比中，美国国债为40%，日本约为10%，而韩国国债的比例定为2.22%。原定于今年11月的编入日程已被推迟到明年4月。企划财政部表示，海外投资机构完成对韩国投资的程序需要更多的时间，且没有发现其他问题。据政府预测，外国人平均持有约250万亿韩元的韩国国债，如果韩国被编入世界国债指数，外国人将会多购买80万亿韩元国债。也就是说，购买韩国国债的客户增加，即使利率更低，韩国也可以进一步发行国债。随着国债利率的下降，偿还国债利息时可以节省更多的税金，随着国债利率降低，企业债券利率也随之下降，企业就能更便于筹募资金。为了购买国债而兑换成韩元的美元资金增加，这会进一步降低韩元兑美元的汇率。据悉，全球知名指数提供商之一的英国富时罗素(FTSE Russell)在一份声明中表示，在富时世界国债指数(WGBI)纳入韩国国债的时间从今年11月推迟至明年4月。富时罗素方面表示，韩国国债将在较短的八个月时间内逐步纳入该指数，在2026年11月完成，称这一决定是“基于指数利益相关方的反馈”做出的。