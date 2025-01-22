韩国中央选管委员长：将以非凡决心彻底准备大选

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韩国国际广播电台报道：韩国中央选举管理委员会委员长卢泰岳表示，深刻认识到在困难的政治环境中举行第21届总统选举的重要性，将更加透明地公开投票计票程序，提高国民的信任度。卢泰岳9日在果川中央选举管理委员会记者室进行的对国民谈话中表示，虽然时间很短，但将以非凡的决心，通过彻底的准备，尽最大努力使国民的意愿充分反映到选举结果中。卢泰岳说，从戒严到最近的4个多月里，两大阵营之间的严重矛盾以及选举舞弊主张导致重大政治混乱，现在人们也在担心政治两极化带来的矛盾和分裂。卢泰岳表示，选举舞弊争议至今仍未平息，虽然大法院表示选举舞弊诉讼毫无根据，但这种主张仍在持续，令人感到惋惜。卢泰岳还强调，在所有公职选举中，除了全国3000多名选举管理委员会职员外，地方自治团体、国家公务员、公共机关职员、学校教职员工以及普通国民也有约30多万人参与计票工作，政党和候选人推荐的10万多名投票观察员也在查看投票程序，根本不可能发生部分人所主张的不正当选举。卢泰岳表示，选举管理委员会在本届选举中也将公开国民关心的投票和计票的所有过程，确保选举流程的透明度和准确性。卢泰岳还表示，将以新闻界人士为对象举办投票和计票流程的公开演示会，帮助人们了解选举过程，并运营由各阶层人士组成的公正选举参观团，向他们公开选举场景。卢泰岳表示，接受选举结果是民主国家最基本的承诺。不仅政党和候选人，希望各位国民也尊重和接受选举结果。卢泰岳还说，大韩民国是民主共和国，所有权力都来自国民，国民通过自由选举实现其意愿。希望各位国民参与投票行使民主市民的权利。