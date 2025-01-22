韩国针对炸毁南北联络事务所的北韩提起447亿韩元赔偿诉讼

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府就北韩单方面炸毁南北共同联络事务所（下称“联络事务所”）一事提起了400亿韩元的损害赔偿诉讼，这是该诉讼提起约两年后首次启动审判。首尔中央地方法院9日举行了大韩民国政府2023年6月以朝鲜民主主义人民共和国为对象提起的损害赔偿诉讼的首次庭审辩论。由于北韩不接受诉讼，审判通过公告送达进行。法庭当天要求作为政府诉讼代理人出席的法务部和统一部事务人员追加提供联络事务所维修费用相关损害赔偿额的证明资料。该建筑于2007年竣工，用作开城工业园区内的南北交流合作会议事务所。根据韩国前总统文在寅和北韩国务委员长金正恩于2018年4月27日签署的《板门店宣言》，并于2018年9月作为联络事务所使用。联络事务所初期发挥了南北交流据点的作用，但2019年2月河内北韩美国首脑会谈破裂，联络事务所所长会议中断，第二年1月新冠疫情暴发后，韩方人员撤离当地。2020年6月，北韩以部分脱北者团体向北韩散发传单为由，炸毁了联络事务所建筑。对此，韩国统一部以北韩为对象提起诉讼，以保全国家债权。据统一部统计，国有财产损失额达447亿韩元，其中联络事务所大楼为102.5亿韩元，附近的综合支援中心损失344.5亿韩元。