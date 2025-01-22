韩通商本部长对暂缓关税措施确保谈判空间持肯定评价

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府对美国暂缓实行“对等关税”90天、仅征收10%的基准关税的决定持肯定评价。韩国通商交涉本部长郑仁教当地时间9日在韩国驻美国大使馆举行驻美记者座谈会时表示，暂缓措施确保了韩国与美方继续进行关税谈判，将对韩国业界造成的影响降至最低，对此持肯定评价。郑仁教就美国对中国征收125%的关税一事表示，考虑到韩国企业的对华出口和“气球效应”，该措施有可能间接影响韩国对第三国的出口，从这一点来说，我们仍需尽快与美国磋商，将损失降至最低。气球效应是指，因美国关税壁垒而失去对美出口渠道的中国产品大量倾销到韩国及周边国家的现象。郑仁教表示，根据访问期间与美方磋商的结果，美方今后将推动由美国贸易代表办公室（USTR）、财政部、商务部联动与韩国展开谈判。郑仁教还表示，韩国代行总统职权的国务总理韩德洙前一天同特朗普通电话，为继续与美国展开关税磋商营造了友好氛围，并奠定了谈判的大框架。郑仁教预计，对美谈判不可能一盘定胜负，只有通过不断对话、坚持不懈地说服以及民官的共同努力才能取得好的结果。郑仁教前一天与美国贸易代表贾米森·格里尔（Jamieson Greer）会晤，要求美国下调针对韩国25%的“对等关税”和针对钢铁、汽车产品的25%关税。