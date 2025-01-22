韩国政府承诺扶持半导体出口和投资 应对美国关税

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国宣布将对半导体征收关税，韩国政府承诺将扶持半导体出口。韩国产业通商资源部长官安德根10日上午出席在首尔市钟路区韩国贸易保险公社举行的半导体行业座谈会时表示，将制定出口问题紧急对策。政府表示，目前正在准备关于紧急应对出口难点、加强投资激励、加强生态系统的扶持方案。首先，政府将在半导体企业面临出口问题时提供咨询，并研究减轻进口材料和零部件成本压力的对策。其次，为扩大美国以外市场的需求，政府决定在“国家人工智能(AI)计算中心”使用国产芯片。此外，中东、东南亚等地贸易官员将协助企业打通对当地人工智能数据中心的出口渠道。政府还表示，将提供半导体基础设施并放宽监管。在基础设施方面，政府将支援龙仁半导体产业集群建设所需的电力、废水处理等基础设施，并进一步提供输电网地下化成本分担等财政援助。在监管方面，政府将研究放宽半导体生产设施的分布式能源设备安装义务。另外，政府出台方案，缩短了有害化学物质少量处理设施的安装检查处理期。政府还表示，将投资培养半导体专业人才，并尽快进行《半导体特别法》的立法工作。出席当天座谈会的企业包括综合半导体企业，代工企业，材料、零部件和设备企业。业界要求政府积极展开对美磋商，并扩大对基础设施的财政援助、扩大税制和金融支援、加大对放宽监管的扶持力度，确保企业能在国内稳定地展开投资活动。