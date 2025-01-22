韩国与叙利亚正式建立外交关系

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韩国国际广播电台报道：韩国与叙利亚正式建立了外交关系。叙利亚曾被称为北韩的“血盟国”，也是与韩国唯一未建交的国家。韩国外交部长官赵兑烈当地时间10日访问叙利亚首都大马士革，与叙利亚外交部长签署了关于韩叙建立外交关系的联合声明。去年，韩国与古巴建立外交关系后，韩国的未建交国仅剩下叙利亚。韩国与叙利亚建立外交关系意味着韩国与除了北韩之外的191个联合国成员国全部建交。包括不属于联合国成员国的梵蒂冈、库克群岛、纽埃在内，叙利亚是韩国第194个建交国。据韩国外交部介绍，外交部长官亲自访问并签署建交文件十分罕见，这是考虑到此次建交的外交意义而采取的措施。叙利亚于1966年同北韩建立了外交关系。此后，叙利亚一直被称为北韩的“血盟国”，对与韩国建交一事并未采取积极态度。但去年12月，叙利亚阿萨德政权垮台，过渡政府成立，叙利亚的外交政策也随之出现了变化。在此背景下，韩国政府今年2月向叙利亚派遣代表团，推进韩叙建交。韩叙双方经过两个月的讨论，正式建立了外交关系。叙利亚目前需要结束13年来的内战并重建国家。在此情况下，叙利亚对与韩国的经济合作抱有很大的期待。韩国政府计划，先向叙利亚提供医药品和大米等人道主义物品。叙利亚在进行国内重建过程中，韩国准备向其提供国家发展经验。条件成熟时，韩国将谋求韩企进军该国的方案。