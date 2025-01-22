韩民调：李在明支持率37%、金文洙9% 下届总统首要课题是“搞活经济”

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韩国国际广播电台报道：11日公布的一项民调结果显示，在未来政治领导人的偏好方面，共同民主党（以下简称“民主党”）前党首李在明保持着误差范围外的领先地位。韩国盖洛普本月8日至10日以全国1005名18周岁以上的选民为对象进行的（置信度95%，抽样误差±3.1个百分点）调查结果显示，民主党前党首李在明和前雇佣劳动部长官金文洙分别为37%和9%。另外，大邱市市长洪准杓为5%，前国民力量党党首韩东勋为4%，改革新党大选预备候选人李俊锡、代行总统职权的韩德洙、首尔市长吴世勋、国民力量党议员安哲秀分别为2%，前国务总理李洛渊、前国民力量党议员刘承旼分别为1%。在各政党支持率方面，民主党 41%，国民力量党 30%，祖国革新党和改革新党 3%，进步党 1%，无党派 20%。相较此前调查，民主党支持率持平，国民力量党则下降了5个百分点。作为下届总统的国政优先课题，48%的应答者认为是“恢复和搞活经济”。其后依次为“国民团结·消除矛盾”（13%）、“解决民生问题·稳定生活”（9%）、“铲除戒严势力”（8%）、“外交·国际关系”（7%）、“检察改革”、“国家安定”（以上为6%）、“政治改革·朝野协同治理”、“低生育对策”（以上为5%）、“平民·福利政策”（4%）、“应对左倾化·铲除左派”、“应对对美关系·特朗普关税”、“消除不正当选举”、“确立法律秩序”、“解决房地产问题”（以上为3%）。关于宪法法院宣布罢免前总统尹锡悦，69%的应答者认为作出了正确裁决，25%的应答者认为作出了错误裁决，7%的应答者保留了意见。此次调查采用随机抽取虚拟手机号、电话员致电询问的方式进行，接听率为38.2%，应答率为14.9%。详细内容可参考中央选举舆论调查审议委员会。