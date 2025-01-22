韩政府对非法运输北韩铁矿石船舶和公司实施单边制裁

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韩国国际广播电台报道：韩国政府将参与北韩禁运品交易、违反联合国安理会决议的一艘船舶、两个团体和两名中国人列入单边制裁名单。韩国外交部、企划财政部、金融委员会、海洋水产部10日通过报道资料做出了上述表示。制裁对象包括位于香港的船舶公司“祥瑞”（音译，下同）、运营商中国籍的孙正哲、孙鹏和该公司所属的无国籍船舶“Sunrise 1号”，以及位于俄罗斯的公司“LLC CONSUL DV”。“Sunrise 1号”隶属于“祥瑞”公司。去年6月20日，韩国政府接到该船违反联合国安理会对北韩制裁决议进入韩国领海的情报，随后对该船进行了拦截和调查。调查结果显示，政府确认“Sunrise 1号”于去年6月14日至17日驶入北韩清津港，并装载了约5000吨北韩产铁矿石。安理会第2371号对北韩制裁决议规定禁止转移北韩产铁矿石。中国籍孙正哲和孙鹏是“祥瑞”公司的运营商，位于俄罗斯的“LLC CONSUL DV”公司作为“Sunrise1号”船上装载铁矿石的托运人被纳入制裁名单。根据《恐怖资金禁止法》和《外汇交易法》，若要同被制裁对象开展金融交易和外汇交易，须事先分别获得金融委员会和韩国银行的批准。未经许可擅自交易，将被依法处罚。