韩国政府要求美国就铜关税采取友好措施

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府要求美国就铜制品采取友好措施。据美国联邦公报当地时间13日消息，韩国产业通商资源部（以下简称“产业部”）本月1日就美国对铜进口进行《贸易扩展法》第232条调查一事向美国商务部提交意见书。产业部在意见书中强调，韩国产铜制品不对美国的国家安全构成威胁，反而为美国经济和供应链的稳定性作出了积极贡献。产业部举例说，韩国产品仅占到美国铜进口总量的约3%，且用于建筑、上水道、电力基础设施等与国防直接关联性较小的行业，对美国安全造成的影响极为有限。产业部还指出，铜关税将导致美国国内铜价上涨，最终削弱美国制造商的竞争力、引发供应链紊乱，对美国的安全和经济造成损失。产业部表示，为美国经济和就业岗位做出贡献的对美投资韩企也使用韩国产铜箔，且大部分韩国产铜箔均供应给向美国投资约465亿美元、创造了1万多个就业岗位的韩国电池制造商。根据《贸易扩展法》第232条，若特定进口产品对国家安全构成威胁，允许总统采取关税等适当措施限制进口。美国商务部根据特朗普的指示从3月10日起对铜进口展开调查，按照特朗普政府的政策基调，预计将对铜制品采取限制进口措施。产业部表示，韩国政府要求美国商务部合理调查，期待与美国政府共同就韩美双边铜贸易摸索并取得互惠性结果。