韩国产业研究院：韩对美贸易顺差部分源自于美对华制裁

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韩国国际广播电台报道：分析指出，美国自2015年起正式制裁对华贸易，中国产中间产品逐步被韩国产品取代，韩国对美投资也出现了猛增，并形成了“韩企进口韩国产工业用料→中间产品和资本财对美出口增长→韩美经济和产业关联增强”的循环结构。韩国产业研究院在13日发布的《韩国对美出口结构分析：收支不平衡背后的产业关联结构》报告中作出了上述分析。报告指出，2015年美国正式制裁对华贸易后，对中国产中间产品的需求开始向韩国产品转移，此后美国对韩国产品的进口大幅增长，对中国产品的进口则持续减少。韩国贸易协会数据显示，2020年至2024年间，半导体、钢铁、二次电池、石油制品等代表性中间产品的对美出口大幅增长，增长率分别为43.2%、94.6%、216.8%和119.6%。美国国际贸易委员会（USITC）的数据则显示，美国对华进口额从2015年的5040亿美元下滑到2019年的4725亿美元，2023年进一步下滑至4626亿美元。同期韩国对美国绿地投资也出现了猛增，累计投资额从2014年的不到400亿美元上升至2023年的近1300亿美元。同期进入美国市场的韩国企业数量也从1.1101万家增至1.5876万家，增幅达到43%。随着韩国企业扩大对美直接投资，进入当地市场的韩企使用韩国产中间产品和资本财的比重也日益上升。这推升了韩国中间产品和资本财的对美出口，也就是说，对美投资是带动韩国对美出口的直接性因素。据韩国进出口银行的数据，以2023年为准，美国当地韩企59%的经营所需产品均从韩国进口。报告分析指出，韩国产中间产品和资本财对美出口扩大所带来的贸易顺差是韩国出口助力美国制造业发展的必然结果，韩方有必要积极向美方说明两国经济和产业的这一互补性结构。