中国管制重稀土出口 美国业界或受正面冲击

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韩国国际广播电台报道：作为对美国总统特朗普关税措施的回应，中国对稀土类出口进行管制。有分析指出，包括军工在内的美国各产业有可能遭受正面冲击。中国在对美国产品征收报复性关税的同时，还公布了稀土类出口的管制措施。管制对象包括钆、铽、镝、镥、钪、钇等重稀土和稀土永磁，上述产品出口前须获得中国政府的特别许可。据《纽约时报》(NYT)当地时间13日报道，受管制重稀土是制造电动机必备部件磁铁的关键材料。电动机是电动汽车、无人机、机器人、导弹、航天器的主要部件，也用于燃油车。此外，重稀土也是人工智能服务器、智能手机芯片的零部件电容器的关键材料。重稀土和稀土永磁绝大部分产自中国。以2023年为准，中国占据全球重稀土供应量的99%。这在美国业界引发了震荡。美国贸易代表办公室(USTR)和商务部所属关键矿产顾问委员会主席丹尼尔·皮卡德（Daniel Pickard）指出，中国的出口管制将对美国造成严重影响，必须迅速解决稀土类问题。中国的管制措施适用于全球所有国家，因此韩国、日本和德国也无法幸免。韩国产业通商资源部对此次管制措施影响的评估结果显示，公共储备和民间库存、替代品充足。产业部将通过民官合作及时应对，确保今后不发生供应短缺的情况。