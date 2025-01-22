三月韩国信息通信技术产业出口206亿美元 同比增长约10%

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韩国国际广播电台报道：3月韩国信息通信技术（ICT）产业出口额超过200亿美元，较去年同期增长约10%。科学技术信息通信部14日公布的3月ICT进出口动向数据显示，3月ICT出口额为205.8亿美元，同比增长9.4%。具体来看，半导体（11.8%）、显示面板（1.3%）、手机（14.5%）、计算机及周边设备（28.1%）等主要产品的出口额均出现增长。科学技术信息通信部分析指出，半导体方面，存储芯片需求增长令企业库存减少；对高宽带内存（HBM）和DDR 5等高附加值人工智能存储芯片的需求增长，带动出口复苏。显示面板出口额为16.4亿美元。受手机新产品上市的推动，对ICT上游产业的需求扩大；再加之上游企业为应对美国“对等关税”提前确保库存，带动了出口额时隔8个月恢复增长，增幅为1.3%。手机方面，对中国、越南等主要智能手机生产基地的零部件出口增长23.7%，带动总出口额增长14.5%至10亿美元。计算机及周边设备出口额为13.1亿美元，增幅为28.1%；这是因美国、欧盟扩大对服务器和数据中心的投资，拉动了对存储设备的需求。通信设备出口额为2.2亿美元。从各出口对象国情况来看，对美国出口额为27.7亿美元，增长19.4%；对中国的出口额为73.5亿美元，下滑12.2%。