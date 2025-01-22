美财长贝森特：下周与韩国展开贸易谈判

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韩国国际广播电台报道：负责美国政府贸易谈判的财政部部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）当地时间14日表示，将于下周与韩国展开贸易谈判。贝森特当天接受彭博电视(Bloomberg Television)的采访时表示，上周与越南、周三与日本进行了谈判，下周将与韩国展开谈判，谈判将迅速进行。当被问及会否有与美国在“对等关税”90天暂缓期期间达成协议的国家时，贝森特表示，我认为会有许多，即使不是正式的贸易谈判文件，我们也将达成原则性一致，并能够在这一基础上继续推动向前。贝森特的这一发言证实了外界的猜测。此前有意见认为，90天暂缓期对签署贸易协定来说太短，因此特朗普政府将寻求与各国达成包含改善贸易收支、降低贸易壁垒等承诺的简化版协议。贝森特还就会否通过谈判完全取消“对等关税”的提问表示，我会要求各国拿出各自最佳的方案，并在这些方案的基础上启动谈判。贝森特说，特朗普总统将亲自参与同最重要贸易伙伴的谈判。另外，《华尔街日报》当地时间14日援引消息人士的话报道说，贝森特优先推进同韩国、英国、澳大利亚、印度和日本的谈判。报道称，贝森特告诉盟友，上述五个国家在最优先目标之列，且自己将持续同各国政府官员接触。另外，美国白宫国家经济委员会主任凯文·哈西特（Kevin Hassett）当天接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC)采访时表示，特朗普总统宣布征收“对等关税”后，已有超过十个国家向美国提出了“令人惊喜”的贸易方案。