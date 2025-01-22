北俄中首脑5月会否在莫斯科会晤引关注 分析称习近平或不愿意

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韩国国际广播电台报道：俄罗斯邀请中国国家主席习近平、北韩国务委员长金正恩等多个亚洲国家领导人出席5月9日举行的“二战胜利纪念阅兵仪式”，北韩、中国和俄罗斯三国首脑会否在“莫斯科会晤”备受关注。综合香港《南华早报》和塔斯社、俄新社等媒体14日的报道，普京本月1日会见到访的中国外交部部长王毅时预计习近平将于5月9日“卫国战争胜利纪念日”访问俄罗斯，并称“习主席将是我们的主要客人”。王毅也证实，此行的主要任务是为习近平访俄并出席“战争胜利纪念活动”做准备。他表示，同俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫（Sergey Lavrov）全面交换了意见，筹备工作进行得相当顺利。由于金正恩也将在数月内访俄，有意见认为访问时机或为“战争胜利纪念日”。俄罗斯副外长安德烈·鲁登科3月27日表示，俄方正在为金正恩今年访俄做准备，不过他并未提及具体访问时间。克里姆林宫发言人佩斯科夫3月24日拒绝就金正恩会否出席战争胜利纪念阅兵式的提问作出明确答复，仅表示“没有发表任何声明的准备”。不过部分专家认为，金正恩有可能出席阅兵式。俄罗斯急于摆脱因乌克兰战争受西方制裁而被国际社会孤立的形象，阅兵式无疑是最合适的外交活动。对于金正恩来说，这也是一次与各国领导人并肩亮相的机会。《南华早报》指出，若金正恩出席阅兵式，将是北韩、中国和俄罗斯领导人首次齐聚一堂。不过也有分析认为，鉴于北韩与中国目前的关系，习近平很有可能回避与金正恩共同亮相。中国人民大学教授时殷弘指出，北韩参加乌克兰战争并持续进行核挑衅，去年又将韩国定性为“主敌”，导致中国与北韩关系紧张，习近平不会愿意和金正恩共同亮相政治象征意义极强的阅兵式。延世大学政治外交学系教授白宇烈（音译）也向《南华早报》指出，中国不会希望与俄罗斯、北韩出现在同一个画面里，若金正恩和习近平一起在阅兵式上亮相，对中国来说将是非常尴尬的局面。