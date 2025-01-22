韩国政府将扩大对半导体产业的资金投入

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韩国国际广播电台报道：韩国经济副总理兼企划财政部长官崔相穆15日上午在政府首尔办公大楼主持召开的“经济部长会议兼产业竞争力强化相关部长会议”时表示，政府决定将半导体产业的支援规模大幅扩大至33万亿韩元。崔相穆副总理表示，美国政府将“对等关税”征收日期推迟了90天，并预告在半导体和医药品领域按品种征收关税，这是为进入全球贸易战争的韩国企业加强抗衡能力提供援助的宝贵时间。为此，政府对半导体产业的支援资金大幅扩大至33万亿韩元。在财政方面，到2026年为止，政府将投入4万亿韩元以上的资金。崔相穆表示，将对生产尖端材料、零部件和设备的中小企业以及中坚企业提供投资补贴，将700亿韩元纳入此次追加预算范围。中小企业或中坚企业在对半导体设施进行投资时，政府计划提供30%至50%的投资补贴。半导体低息贷款也将增至3万亿韩元以上，并在三年内扩大至20万亿韩元的规模。崔相穆还表示，将积极援助准备实际批量生产的小型晶圆厂(Mini Fab)，构建K-半导体技术革新平台(韩国型IMEC)。通过此次追加预算，今年将进一步引进两台无晶圆厂企业（Fabless）能共享的高性能AI半导体试验设备，并将AI半导体企业和需求企业之间的示范项目扩大2.5倍。崔相穆表示，将积极支持确保半导体领域的优秀人才，在国内新设硕士和博士研修和研究项目，推行吸引海外人才留在韩国的全球共同研究项目，并将半导体学院从首都圈扩大至全国。