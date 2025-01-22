韩国总统候选人竞选活动正式拉开帷幕

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韩国国际广播电台报道：韩国共同民主党和国民力量党总统候选人的竞选活动正式拉开帷幕，各党总统候选人15日为竞选而全力冲刺。共同民主党当天接受候选人申请登记，进入竞选格局。该党前党首李在明通过社交媒体表示，为了得到国民和党员们的支持，将全力以赴。李在明将出席“大庄洞事件”庭审，因此当天没有日程安排，但将在卢武铉财团YouTube频道中公开与柳时敏作家、金容沃教授的对话视频。前庆尚南道知事金庆洙当天上午进行了候选人登记，强调为了实现政权交替，民主势力和宪政守护势力须联合起来。京畿道知事金东兖与道厅相关人士分享了为应对关税访美的结果，并举行了汽车零部件行业的悬案座谈会。国民力量党也将于当天结束为期两天的竞选候选人登记，该党前党首韩东勋在国会以“成长的中产阶层、有能力的保守派”为题发表了政策愿景。前雇佣劳动部长官金文洙和庆尚北道知事李喆雨在朴正熙总统纪念馆会面，寻求支持层的集结。前大邱市市长洪准杓参拜国立显忠院，当天下午在汝矣岛办公室举行“先进的大国时代”愿景发表会。罗卿媛议员在接受媒体采访时表示，只有她才能战胜巨大的共同民主党。安哲秀议员表示，对于李在明来说，检察官出身的候选人韩东勋是最容易战胜的对象了。