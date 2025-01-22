韩国产业通商资源部次官计划访美 商讨阿拉斯加液化天然气开发项目

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韩国国际广播电台报道：韩国政府将派官员前往美国，商讨正成为韩美贸易协商主要议题的美国阿拉斯加液化天然气开发项目的可行性等事宜。韩国产业通商资源部第二次官崔南浩15日上午应邀参加在首尔市瑞草区汽车会馆召开的韩国产业联合论坛，他在题为“大转型时代的韩国未来能源政策”的演讲中表示，目前韩美两国正在进行工作协商。为此，他计划前往美国阿拉斯加。崔南浩次官表示，若阿拉斯加液化天然气开采后运抵东北亚市场，其输送距离会缩短近一半。即使开发成本略高，但对韩国来说具有一定的意义。在铺设液化天然气中转站的设施和管道时，其初期费用可能会增加，因此，价格可能会根据政府的政策调整而出现波动。崔南浩次官还表示，由于汽车均是日本和韩国最大的出口产品之一，所以我认为，阿拉斯加液化天然气项目可以成为韩国对美国关税协商的一个筹码。如果汽车在关税协商中能得到很大的优惠，参与阿拉斯加液化天然气项目是可以做出让步的。他还强调说，幸好美国征收“对等关税”推迟了90天，争取到了时间，在此期间将进行协商。崔南浩次官在上述演讲中表示，随着特朗普第二任期的开始，今年短期内将维持一定的化石燃料消费。但从中长期来看，将扩大转向清洁能源。他表示，作为构建和加强无碳能源产业生态链竞争力的方案，韩国政府计划扩大再生能源、引进氢能、加强核电竞争力的方案。