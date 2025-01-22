韩朝野确定党内竞选格局 总统候选人展开角逐

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韩国国际广播电台报道：距离韩国第21届总统选举还剩下48天，即大约7周的时间。韩国共同民主党（以下简称“民主党”）和国民力量党均完成总统候选人登记。民主党形成了前党首李在明、前庆尚南道知事金庆洙和京畿道知事金东兖三足鼎立的格局。国民力量党共有11人参选，包括前雇佣劳动部长官金文洙、国民力量党议员罗卿媛、国民力量党议员安哲秀、梁香子前议员、仁川市长刘正福、庆尚北道知事李喆雨、前国民力量党党首韩东勋、前大邱市市长洪准杓等人。竞选日程16日正式启动。民主党将于16日举行公正选举实践签约仪式，18日举行该党候选人联合电视辩论。地方巡回竞选将于19日在忠清、20日在岭南、26日在湖南、27日在首都圈、江原道、济州举行，届时将有党员参加。27日，本次竞选结果和民意调查结果合并后，得票过半的人将被确定为总统候选人。如果无人得票过半，则将于5月1日选出最终候选人。国民力量党将于19日将第一轮候选人分为两组进行为期两天的辩论，并通过100%民意调查于22日确定4名进入第二轮辩论的候选人。4名候选人将进行一对一讨论，29日选出两名晋级第三轮辩论的候选人，党员投票和民意调查各占比50%，如果得票过半，将立即成为候选人，如果没有人得票过半，将在5月3日的全党大会上确定最终候选人。民主党将此次大选定义为“宪政守护势力和破坏集团的对决”，国民力量党则将此次大选定性为“审判李在明”，朝野将展开激烈竞争。