韩国和越南外长就美国“对等关税”问题进行磋商

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韩国国际广播电台报道：韩国和越南外长决定，有鉴于两国经济的紧密相连，两国将针对美国政府的“对等关税”问题进行密切沟通。韩国外交部16日透露，韩国外交部长官赵兑烈和越南政府副总理兼外交部长裴青山15日在越南河内进行的“第二届外长对话会和晚餐会”上达成了上述共识。目前美国对越南征收46%的“对等关税”，三星电子的智能手机有半数是在越南生产的，韩国企业也将随之蒙受打击。两国外长再次确认了韩越之间发展全面战略伙伴关系的强烈意志，决定加强在外交、安全、贸易、投资、核电站、高速铁路、大规模基础设施相关领域的战略合作以及在科学技术、人际交流等方面的合作。赵兑烈长官要求越南协助解决韩企员工的工作和滞留等困难，以便在越南的约一万家韩国企业能够顺利开展活动。裴青山外长表示，越南非常重视韩国企业的活动和扩大拓展，正在努力解决韩国企业的问题，今后也会积极地给予协助。赵兑烈长官希望越南保障韩国国民的安全旅行和滞留等，裴青山外长表示，为了进一步搞活两国人民之间的人员交流，期待扩大双边旅游、教育及文化领域的合作。赵兑烈长官还与越南国内的韩国侨胞、企业家举行座谈会，在给予鼓励的同时，还听取了他们的困难问题。赵兑烈长官为了参加“第四次全球绿色目标伙伴2030峰会（P4G）”正在对越南进行正式访问。