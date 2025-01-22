奈飞受众对韩国影视剧的收视时间排在世界第二位

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韩国国际广播电台报道：据分析，韩国影视剧等继美国好莱坞内容之后得到全世界的热烈追捧。全球娱乐媒体市场调研公司Ampere当地时间15日发表了题为《韩国节目是奈飞(Netflix)中除美国内容之外，最受欢迎的内容》的报告书。根据以奈飞的收视数据为基础进行的分析结果显示，韩国文化产品自2023年以来在奈飞的总体收视时间是继美国文化产品(56%~59%)之后位居第二位，市场占有率为8%至9%，这一比例超过了英国(7~8%)和日本(4~5%)。在过去，英国继美国好莱坞之后制作优秀电视剧系列供应国际市场，而日本则通过各种动画系列确保了全球粉丝。但随着近来韩剧的人气上升，在全世界奈飞收视时间统计中超过了英国和日本的内容。Ampere方面表示，目前，韩国在奈飞最有人气的500个美国以外节目和电影中占了85个(17%)。代表性的畅销作品有去年下半年流媒播放6.1990亿小时的《鱿鱼游戏》第二季、浪漫电视剧《妈妈朋友的儿子》、料理综艺《黑白大厨：料理阶级大战》等。据分析，上述成功得益于长期以来建立起来的内容制作及许可战略。Ampere方面指出，去年下半年在奈飞中排名前100位的韩国作品半数以上是自己的原创作品，31%是奈飞独家垄断，其中大不分是由韩国文化信息企业CJ ENM提供的。同时还做出展望，奈飞决定到2028年为止，向韩国文化信息领域投资25亿美元，这将有助于维持韩国文化信息的热潮。奈飞将继续对包括原创制作和许可内容在内的高品质韩国作品进行投资。