仁川机场第一季度国际航线旅客吞吐量达1860万人次 创历史新高

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韩国国际广播电台报道：今年第一季度仁川国际机场国际航线旅客吞吐量突破1800万人次，创历史新高。仁川国际机场公社16日公布的“2025年第一季度运输和财务状况数据”显示，第一季度仁川机场国际航线旅客吞吐量为1860万人次，同比增长7.8%。这一数字较新冠疫情暴发前的2019年第一季度增长3.9%。另外，国际航班运行次数为10.5817万架次，同比增长5.7%。从各地旅客占比情况来看，中国最高，为24.1%。其次分别是东北亚16.1%、美洲10.8%、日本10.4%。仁川国际机场公社表示，今年第一季度旅客吞吐量增幅高于去年底的预期，按照这一趋势，预计今年全年国际航线旅客吞吐量将从目前的7303万人次增至7664万人次。公社方面分析指出，日本、中国和东南亚等中短途航线旅客增多带动了总吞吐量的增长，其中中国航线主要受到了去年11月中国面向韩国推出临时免签措施的利好。从航班运行次数来看，日本、中国和东南亚等短途航班占比84.3%，高于美国、欧洲等长途航班。仁川国际机场公社第一季度销售额为6432亿韩元，较2019年第一季度的6585亿韩元有所减少；第一季度营业利润和本期净利润分别为1991亿韩元、1662亿韩元，较2019年第一季度各下滑43.2%、33.7%。