韩国明年医学院招生人数敲定为3058人 退回扩招前水平

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韩国国际广播电台报道：韩国政府宣布，明年医学院招生人数敲定为3058人。政府此前承诺，若医学生到三月底为止返校，医学院招生人数将恢复扩招前水平。目前大部分医学生已登记返校，但继续进行罢课等集体行动。为恢复医学院的正常教学秩序，政府决定接受教育第一线的建议。17日下午，教育部和推动医科大学先进化校长协议会、韩国医科大学及医学专门大学院协会在政府首尔办公大楼举行“2026学年度医学院招生人数调整方向”媒体发布会。负责社会事务的副总理、教育部长官李周浩表示，决定郑重地接受两家协会的建议。两家协会此前建议政府将2026年医学院招生人数恢复为扩招前的3058人，以解决医政矛盾所引发的医学院教育困难问题，推动医学生返校。这一决定意味着政府推进的医学院扩招政策时隔1年多宣告废止。李周浩承认，学生返校水平仍未达标，不过考虑到教学日程和大学入学考试时间，必须敲定2026学年度招生人数。据教育部统计，截至本月16日，全国40所医学院的课堂出勤率为25.9%。具体来看，4所大学的出勤率超过50%，3所超过超过40%，7所超过30%，不少学校的出勤率仅为一位数。李周浩表示，包括扩招在内的医疗改革仍需推进，将根据《保健医疗基本法》修正案，以供需估算委员会为中心制定2027学年度及以后的招生人数。教育部和医科大学先进化校长协议会还强调，今年不会再像去年一样放松教务管理，将保障出勤学生的学习权，对不出勤学生予以严肃处理。高丽大学、延世大学等高校16日向部分听课天数未达标的本科生通报了留级决定。大部分医学院将到本月底为止对未出勤学生采取留级处分。