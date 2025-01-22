韩国务会议审议通过12.2万亿韩元的追加预算案

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韩国国际广播电台报道：包括用于大型山火灾后重建项目等灾难应对和民生支援项目的追加预算案在国务会议获得通过。韩国政府18日召开国务会议，审议通过了规模达12.2万亿韩元的追加预算案。此次追加预算案主要以三大领域为中心，包括应对灾害与灾难、应对贸易风险与人工智能以及民生支援。具体来看，山火灾后重建、预防灾难、改善老旧基础设施等灾害和灾难相关预算达3.2万亿韩元。应对贸易风险，为半导体企业提供直接补贴等贸易及人工智能支援的相关预算达4.4万亿韩元。此外，以小个体户为对象的“减负补贴”等民生支援相关预算达4.3万亿韩元。政府计划，将利用岁计结余和基金结余筹集4.1万亿韩元的预算，并发行国债，充当其余的8.1万亿韩元。由于政府审议通过了此次追加预算案，今年的总支出预计将达到685.5万亿韩元，同比增长4.4%。政府计划于下周初将此次追加预算案提交至国会。此次追加预算较之前公布的10万亿韩元有所增加。对此，企划财政部第二次官金润相17日向记者表示，山火灾后重建规模持续扩大，而且美国“对等关税”政策导致国内外不确定性大幅上升而影响了此次追加预算。对于政界要求再增加追加预算规模一事，政府也不排除再次补充预算的可能性。由于共同民主党要求再增加15万亿韩元的预算，追加预算规模可能会在国会讨论的过程中进一步加强。