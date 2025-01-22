美国能源部：韩国是美国构建摆脱中国供应链的重要国家

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韩国国际广播电台报道：美国能源部官员强调韩美能源合作的重要性，并提及韩国是美国构建摆脱中国供应链的重要国家。美国能源部国际合作办公室助理国务卿汤米·乔伊斯18日在驻韩美国商会（AMCHAM）在首尔君悦酒店举行的“能源革新论坛”上发表视频演讲，强调了美国全球能源领导力和韩美战略伙伴关系的重要性，并做出了上述表述。乔伊斯表示，韩国是美国最重要的能源伙伴之一。目前正是美国开启新能源富足时代的时候，韩美合作将在加强全球能源安全、构建有恢复力的供应链、确保印度太平洋地区稳定、经济的能源可及性方面发挥重要作用。乔伊斯还说，韩国是美国第六大贸易伙伴，这对特朗普政府构建摆脱中国能源供应链至关重要。在美国希望韩国进口美国产液化天然气（LNG）、对阿拉斯液化天然气项目进行投资的情况下，乔伊斯的表态备受关注。美国阿拉斯加州州长迈克·邓利维也发表了视频致辞。邓利维说，我们不是单纯地出口天然气，而是在加强关系，相信阿拉斯加液化天然气项目将进一步加强韩美伙伴关系。邓利维今年3月末访韩时，接连会见了代行总统职权的国务总理韩德洙和安德根部长以及韩国国内能源、钢铁企业的相关人士，讨论了阿拉斯加液化天然气项目的相关合作方案。主办活动的驻韩美国商会预测，韩国扩大进口美国液化天然气将对韩美合作产生巨大影响。驻韩美国商会会长詹姆斯·金强调，能源正在成为韩美合作的战略轴心，在全球不确定性加剧的今天，韩美政府和企业应进一步加强缓解非关税壁垒、扩大跨境投资以及提高监管的一致性。当天活动以“韩美能源产业，新合作时代”为主题，讨论了全球能源政策变化、扩大跨境投资、基于创新可持续增长等问题。