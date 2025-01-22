韩政府决定放弃对美盛赔偿案提起上诉

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韩国国际广播电台报道：韩国政府决定放弃对新加坡国际商事法庭的裁决提起上诉。法庭驳回了韩方不服“投资者-国家争端解决机制（ISDS）”的裁决，该机制要求韩国对三星物产和第一毛织合并过程中蒙受损失的美国对冲基金美盛资金管理公司赔偿438亿韩元。法务部18日表示，政府在与代理律师事务所和外部专家进行多次深入讨论后，决定对3月20日新加坡国际商事法庭驳回政府不服美盛投资者-国家争端解决机制的裁决而提起的撤裁诉讼不再提起上诉。法务部表示，政府综合权衡了法理、提起上诉所需费用及逾期利息等多种因素作出了上述决定。今后将把国家利益放在首位。2018年9月美盛向投资者-国家争端解决机制提起诉讼，称2015年韩国国民年金公团不当介入三星物产和第一毛织合并的批准，为其造成约1.925亿美元的损失。两家公司合并时，美盛持有三星物产2.18%的股份。提交仲裁申请六年后的去年4月，海牙常设仲裁法院（PCA）仲裁庭接受了美盛方面的部分主张，判定韩国政府赔偿3203.0876万美元。另外，政府须向美盛支付149.9亿韩元的法律费用和仲裁费用。去年7月，韩国政府不服裁决，向新加坡国际商事法院提出撤销仲裁裁决的申请。新加坡国际商事法院于3月20日驳回韩方主张，认为要求韩方赔偿损失的裁决合理。