韩国宪法法官文炯培和李美善18日卸任

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韩国国际广播电台报道：韩国宪法法院代理院长文炯培和宪法法院法官李美善18日举行卸任仪式，结束了六年的宪法法官任期。文炯培当天上午11点在宪法法院大礼堂举行的卸任仪式上表示，宪法法院应该做出基于事实和合理的决定，以履行宪法法院赋予的使命。文炯培强调“尊重判决”，并表示应该允许对宪法法院的判决进行学术批评，但应避免人身攻击等指责。文炯培在发表似乎与前总统尹锡悦弹劾审判有关的评论时表示，在总统中心制国家，如果总统和国会之间的矛盾升级，通过对话和妥协的政治解决失败而陷入僵局，那就没有解决的机制。文炯培强调，但根据大韩民国宪法的设计，宪法法院在权限争议等程序中就事实作出合理的决定，并得到宪法机关的尊重，这为消除僵局铺平了道路。文炯培还对其余8名法官和宪法法院成员表示感谢。他说，我将成为一名市民，以我自己的方式为宪法法院加油。当天卸任的宪法法官李美善表示，我们保持警惕防止偏向任何一方，努力体现宪法审判保障国民基本权利、维护宪法秩序的功能。李美善还强调，当国家机关不遵守宪法、无视宪法时，支撑我们社会的秩序将会动摇。为了不损害宪法的规范力，宪法法院应致力于保护和维护国民的基本权利和宪法秩序。两位法官卸任后，宪法法院将暂时以“七人体制”运营。