韩国会议长禹元植会见美国国会代表团 商讨加强合作问题

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韩国国际广播电台报道：韩国国会议长禹元植17日会见了到访的美国国会所属韩国问题研究小组(CSGK)代表团，就加强韩美同盟和经济、安全合作等问题交换了意见。禹元植当天上午在国会接待室会见阿米贝拉和詹妮弗·基根斯议员等人时表示，韩国是美国最大的投资国，在美国国内创造了优质的工作岗位，两国经济联系非常紧密。禹元植还说，对于美国关税政策、《通胀削减法案》（IRA）、《半导体法》等相关政策的变化令人担忧，签证配额政策、列为“敏感国家”等也是需要共同解决的课题。该代表团表示，虽然谈判面临困难，但谈判结束后两国关系将更加亲密，尤其在经济、安全和造船合作方面将对两国发展大有裨益。禹元植评价说，基于民主主义核心价值，韩美同盟是在过去70年里不断发展的“血盟关系”。韩美同盟史无前例地扩大到安全、经济、科学、技术、供应链等整个产业和国际舞台，两国议会的跨党派支持起到了积极作用。禹元植说，韩国正在根据宪法和法律维持秩序，克服危机。感谢美国国会去年12月（戒严事件当时）对韩国民主主义的支持以及强调韩美同盟牢不可破。该代表团表示，我们对韩国在宣布戒严后遵守民主程序的情况感到非常自豪。禹元植当天下午会见了美国众议院数字资产小组委员会主席布莱恩·斯泰尔，就加强韩美两国合作、增进议会交流等交换了意见。