韩民调：李在明支持率首破50% 金文洙12.2% 韩东勋8.5%

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韩国国际广播电台报道：本月21日公布的一项韩国下届大选候选人适合度民调结果显示，共同民主党总统选举党内竞选候选人李在明的支持率首次突破50%。Realmeter受《能源经济新闻》委托于本月16日至18日面向全韩1504名18周岁及以上选民实施下届大选候选人适合度调查，结果（置信度95%、抽样误差±2.5个百分点）显示，李在明的支持率为50.2%，较前一周上升1.4个百分点。国民力量党党内竞选候选人金文洙以12.2%排名第二，较前一周上升1.3个百分点。接下来依次是国民力量党候选人韩东勋（8.5%）、国民力量党候选人洪准杓（7.5%）、国民力量党候选人罗卿媛（4.0%）、国民力量党候选人安哲秀（3.7%）、改革新党候选人李俊熙（3.5%）、共同民主党候选人金东兖（2.0%）、共同民主党候选人金文洙（1.8%）。在共同民主党支持群体和无党派群体中，李在明的支持率高达82.9%。在国民力量党支持群体和无党派群体中，金文洙的支持率为27.8%、韩东勋为19.8%、洪准杓为17.9%、罗卿媛为10.2%、安哲秀为7.7%。假设李在明在大选中与改革新党候选人李俊锡、国民力量党最终候选人展开三方竞争，李在明的支持率均超过54%。在这一假设下，金文洙的支持率为23.6%、洪准杓为20.5%、韩东勋为16.2%。在野党所有候选人的支持率总和为57.5%，执政党所有候选人的支持率总和为35.9%，两者差距从前一周的16.5%扩大到21.6%。政党支持率方面，共同民主党为48.7%，较前一周上升2.0个百分点；国民力量党为32.9%，较前一周下滑0.2个百分点。两者差距连续四周超出误差范围。另外，认为应实现政权更替的回答占比59.9%，较前一周上升1.2个百分点；认为应延长现政权的回答占比34.3%，较前一周下滑1.0个百分点。本次调查以无线电话自动应答的方式进行，应答率为6.6%。具体内容可参考中央选举民意调查审议委员会主页。