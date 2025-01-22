韩空军暂停所有非必要飞行任务 韩美联演受影响

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韩国国际广播电台报道：韩国空军为处理轻型攻击机机炮吊舱和副油箱坠落事故，决定暂停非必要飞行任务。韩国空军有关人士20日表示，截至22日上午，除监视侦察战力等必要紧急待命战力外的机种，暂停所有飞行。为防止类似事故再次发生，空军将实施事故案例教育，并举行飞行员和维修员飞行安全誓师大会。空军还计划重新检查飞机的机器与维修安全。受此次措施影响，正在进行中的韩美“自由旗帜”联合空演飞行训练也将暂停。“自由旗帜”是两国每两年实施一次的定期大规模联合空演，今年联演于本月17日启动，为期两周，两国总计派出90余架空中战力参演。从3月到本月，空军先后发生战斗机误炸民宅等事故。韩国空军参谋总长李英秀4月21日召开飞行部队全体指挥官会议，强调加强指挥管理，并要求防止类似事故再发。本月18日晚8时22分，空军第八战斗飞行团一架KA-1攻击机在江原道平昌上空进行夜间模拟射击训练时，两套机炮吊舱（GunPod）和两具空副油箱脱落。所幸坠落地点为山区，未造成人员伤亡。空军19日在江原道宁越郡山区回收了机炮吊舱和实弹，目前正在寻找副油箱和剩余的实弹。据事故飞机飞行员向空军事故调查委员会陈述，事故因误按操作按钮造成。3月6日，空军KF-16战斗机在韩美联演过程中误将炸弹投向民宅。