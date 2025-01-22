韩德洙：大力扶持人工智能 实现跻身全球三强目标

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国代总统韩德洙表示，跻身“人工智能（AI）三强”是韩国必须实现的目标，政府也将予以大力扶持。韩德洙21日出席在韩国科学技术会馆举行的“2025年科学信息通信日纪念仪式”时表示，人工智能与各类尖端科技融合，促进产业整体创新，是牵引未来增长的核心动力。韩德洙表示，政府在近期的必要补充预算案中为人工智能领域安排了总计1.8万亿韩元，并将建立投资当下最迫切的人工智能计算基础设施扩建、韩国型人工智能模型研发、人工智能初创企业培育等领域的创新基金，予以大力扶持。韩国政府计划到2030年实现与美国、中国并列为三大人工智能强国的目标。以2023年为准，韩国人工智能实力按研究人员数排名全球第九位（2.1万名），按六年间刊登论文数排名第十二位（1.4万余篇）。韩德洙强调，当前全球为取得尖端科学和数字技术展开了无限竞争，成功的关键在于开拓新道路、发掘可能性，而非照搬过去的成功经验。韩德洙表示，我们必须拥有人工智能、生物科技、量子技术三大改变游戏规则的技术，相信通过去年11月起施行的《量子技术产业法》、明年即将施行的《人工智能基本法》和《合成生物学发展法》，韩国将跻身全球领先行列。政府将予以全力扶持，助力各位尽情发挥创意、创新和挑战精神。