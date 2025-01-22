韩国三星、现代、韩华向特朗普就职典礼巨额捐款

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韩国国际广播电台报道：经确认，三星、现代、韩华等韩国大企业向美国总统唐纳德·特朗普的就职典礼进行了巨额捐款。美国联邦选举管理委员会（FEC）当地时间20日公布的文件显示，在今年1月举行的特朗普第二届就职典礼上，现代和韩华分别捐款100万美元，三星则捐款31.5万美元。记录显示，三星于1月13日以三星电子当地法人（SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA）的名义捐赠了相当于31.5万美元的“实物”，但没有记录该实物是什么。2017年特朗普第一届就职典礼时，三星捐赠了10万美元。当时三星是唯一捐款的韩国企业。现代汽车也以美国当地法人（HYUNDAI MOTOR AMERICA）的名义于1月6日捐赠了100万美元。韩华捐款100万美元，其中韩华防务美国公司（HANWHA DEFENSE USA INC.）为50万美元，韩华新能源美国公司（HANWHA Q CELLS AMERICA INC.）为50万美元。拜登就职时，上述企业并没有出现在捐款名单上。特朗普就任前就预告将爆发“关税战争”，在这种情况下，韩国企业似乎想通过捐款表达自己的意见。特朗普就职典礼的捐款高达2.39亿美元，较八年前第一届就职典礼（1.07亿美元）翻了一番，这也是美国总统就职典礼的历史最高金额。