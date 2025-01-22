韩外长：不愿在美国和中国之间“二选一”

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官赵兑烈23日在首尔君悦酒店(Grand Hyatt Seoul)出席由峨山政策研究院主持的会议上表示，我们的对华交流在各个方面也符合美国的利益。赵兑烈长官表示，区域内任何国家都不希望在美国和中国之间“二选一”，也没有一个国家希望美中战略竞争发展为“零和博弈”。他强调，我们最优先的外交政策是稳固的韩美同盟，中国对此也没有异议。他还表示，与中国接触更符合防止21世纪大国之间爆发战争的目标。据分析，在特朗普第二届政府针对中国实施“斗鸡博弈（game of chicken）”式关税政策等美中竞争达到高潮的情况下，韩国虽然是美国的同盟，但比起站在美国一方与中国对抗，管理对华关系更为重要。关于对华关系，赵兑烈长官表示，对于南中国海、韩国西海等存在意见分歧的问题，今后将继续坦诚地完善我们的立场、提出不同的意见。对于韩日关系，赵兑烈表示，为了防止来之不易的两国合作动力出现减退，韩日两国均应认真反省以往在哪里出了问题。在拜登政府期间任职的前常务副国务卿库尔特·坎贝尔（Kurt Campbell）在主旨演讲中建议韩方在与特朗普政府进行谈判时要利用造船业。坎贝尔表示，最好在美国需要帮助的地方增加投资。如果以造船合作作为渠道而将谈判扩大到其他领域，将会有很大的帮助，并找到谈判的方向。坎贝尔还强调，作为主要同盟国的日本和韩国，应该更多地参与美国军事核武器的决策工作。虽然会有犹豫和抵制，但是随着时间的推移，这些措施对于防止整个亚洲的核扩散至关重要。