韩国SK电信遭网络攻击 导致用户信息泄露

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韩国国际广播电台报道：韩国最大电信运营商SK电信（SK Telecom）遭到网络攻击，导致用户信息泄露。SK电信22日表示，19日晚11时左右确认了黑客通过植入恶意软件导致USIM卡等信息泄露的情况。USIM卡是用于存储通信网内用于识别和认证个人信息的媒体‌，如果USIM信息被窃取，他人可能会以此为基础制造非法USIM芯片，盗用身份或截取短信（SMS）数据等，被恶意用于犯罪。SK电信方面正在进一步调查是否泄露了用户姓名、身份证号码等敏感信息。该公司表示，已立即删除相关恶意软件，并隔离疑似黑客设备，目前尚未发现任何信息被滥用的情况。SK电信宣布，将通过其网站和其他渠道为需要额外安全措施的用户提供免费的信息保护服务。政府也立即采取了应对措施。科学技术信息通信部和韩国网络振兴院（KISA）当天表示，已于21日要求相关部门保存并提交遭到网络攻击的相关数据，并派遣专家前往现场提供技术支持。科学技术信息通信部已组成以信息保护网络政策官为团长的紧急对策组，必要时将成立民官联合调查团，进行深层原因分析和制定防止再次发生的相关对策。首尔警察厅网络调查队23日表示，22日接到SK电信方面的黑客攻击报告，已着手展开调查。警方将对在SK电信内部系统植入恶意软件的黑客身份、个人信息泄露规模和途径等进行调查。