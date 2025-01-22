美白宫拟于6月在阿拉斯加举行高级会谈 要求韩日投资阿拉斯加LNG项目

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韩国国际广播电台报道：美国政府在与主要贸易伙伴的个别关税磋商中，将能源出口问题作为核心议题。在此背景下，《纽约时报》（NYT）当地时间24日报道称，白宫“国家能源主导委员会”向韩国和日本等国家施压，要求其在数周内正式发布阿拉斯加液化天然气（LNG）购买计划。液化天然气是特朗普政府能源领域的核心议题。白宫“国家能源主导委员会”正在积极促进韩国和日本等国家贸易官员出席将于6月2日在阿拉斯加举行的高级别会谈。《纽约时报》援引不愿透露姓名的知情人士的话报道称，“国家能源主导委员会”希望将能够发布韩国和日本在此次高级会谈中，签署阿拉斯加液化天然气项目投资意向书（LOI)的内容。此前，台湾中油股份有限公司（CPC）3月与美国阿拉斯加天然气开发公司（AGDC）签署了液化天然气买卖暨投资意向书。阿拉斯加液化天然气管道项目规模达440亿美元，主要内容是建设一条从北极圈天然气田到阿拉斯加南边的800英里管道，将天然气液化后，向亚洲国家出口。该计划最早在十年前被提出，但因需要投入巨额资金，而且还缺乏商业可行性，因此一直被视为是成功可能性较低的项目。但特朗普总统在第二个任期的第一天，即1月20日就签署包括管道建设在内的阿拉斯加能源开发行政命令，积极推动阿拉斯加液化天然气项目。