民主平统民意调查：对北韩政策的重点课题依次为“重启对话、加强安保和无核化”

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韩国国际广播电台报道：在韩国定期进行的针对北韩政策的民意调查结果显示，在对北政策的重点课题方面，“重启对话”和“加强制裁与遏制”的应答率相差无几。韩国民主和平统一咨询会议组织(以下简称“民主平统”)在24日发表的第一季度国民统一民意调查结果显示，在“政府必须重点实施的统一和对北韩政策课题”方面，35.5%的受访者回答“重启南北对话与加强交流合作”；30.8%的受访者回答“加强制裁、遏制北韩等巩固安全态势”。其次依次为“实现北韩无核化等北韩核问题”（16.4%）和“提高国民统一意识和扩大统一共识”（12.0%）。在对北韩认识方面，回答“警惕或敌对对象”（45.5%）在误差范围内超过了回答“合作或支援对象”（43.2%）。另外，52.1%的受访者认为，“特朗普第二届政府成立和俄乌战争等最近的国际局势将对韩半岛的统一产生非常或一定程度的负面影响”；回答“产生非常或一定积极影响”的只占19.0%。在此次实施的第一季度民意调查中，67.9%的受访者回答“必须统一”，远远超过认为“不需要统一”（25.1%），这与去年第四季度的调查结果相似。在被问及“必须要统一的理由是什么”时，回答依次为“消除战争威胁”（29.4%）、“经济发展”（28.7%）、“恢复民族认同感”（15.9%）、“实现自由与人权”（14.1%）、“加强国际地位”（9.3%）。此次调查是“民主平统”委托民意调查专门机构于3月21日至23日以韩国国内1000名19周岁以上的成年男女为对象，通过有线和无线电话调查方式进行的，置信度为95%、 样本误差为±3.1个百分点。“民主平统”会在每个季度定期进行统一方面的民意调查，与专家和“民主平统”咨询委员对调查结果进行比较和分析。