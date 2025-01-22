韩国各政党举行总统候选人电视辩论会

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韩国国际广播电台报道：在离韩国大选仅剩40天之际，各政党的热门总统候选人通过电视辩论等展开竞选拉票工作。共同民主党(以下简称“民主党”)定于25日举行大选候选人竞选的最后一场电视辩论会。从当晚10时开始进行90分钟的讨论会上，李在明、金庆洙、金东兖候选人将在各领域的公约和愿景等展开政策性辩论。当天上午来到全南农业技术院的李在明候选人表示，气候危机时代的农业是国家安全产业，他承诺将韩国发展成为K-农业强国。金庆洙候选人将参加在国会举行的《4·27板门店宣言》七周年纪念仪式。金东兖候选人在参加《4·27板门店宣言》纪念仪式后发表检察机构改革和外交、安保政策公约。民主党继本周末公布湖南圈(全罗道地区)和首都圈竞选结果后，将选出该党的最终大选候选人。国民力量党候选人从25日下午4时开始进行第二次的一对一辩论。25日，韩东勋候选人和洪准杓候选人通过各自掌握的主导权展开三个小时的辩论。他们围绕对总统弹劾的赞成和反对等问题展开激烈的攻防战。国民力量党定于26日举行四名候选人的四方辩论。金文洙候选人发表了共同住宅楼层之间防止噪音技术义务化公约。安哲秀候选人与改革新党大选候选人李俊锡共同参加了以人工智能技术霸权为主题的脱口秀。