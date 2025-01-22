韩前总统文在寅辩护律师：检方滥用职权进行非法起诉

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韩国国际广播电台报道：韩国前总统文在寅律师团24日就检方以收受贿赂嫌疑起诉文在寅一事发表立场时表示，这是政治检察机关滥用公诉权的违法起诉。律师团方面认为，前总统文在寅接到检察机关的调查文件后，通过律师表示将在4月底之前提交答辩书。律师团为拟定答辩书，于22日访问了总统记录馆，确认了事实情况。律师团批评称，全州地方检察厅明知这一事实，却在没有对前总统文在寅进行调查和最低限度地确认事实关系的情况下，以自己编造的虚构事实为基础进行了违法起诉。律师团还表示，全州地方检察厅当天发表的资料中没有一处提及前总统文在寅具体做了什么，但是检方却公开了其像似利用总统职权犯下贪污腐败罪行一样的虚假调查事实，严重损害了个人名誉。律师团方面表示，在前总统尹锡悦被罢免而提前举行大选的情况下，尹锡悦派系的政治检察机关如果不是策划了让前总统尹锡悦和文在寅在同一时期接受审判的政治阴谋，就没有理由在书面调查尚未结束的情况下进行违法起诉。全州地方检察厅24日表示，以违反《特定犯罪加重处罚法》等相关法律的嫌疑，对前总统文在寅进行不拘留起诉。检方认为，李相稷前议员在2018年被任命为中小风险企业公团理事长和前总统文在寅的前女婿徐某被Thai EASTARJET公司聘用的过程中存在着双方之间的贿赂交易，对此持续展开了调查。