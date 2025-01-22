北韩证实派兵俄罗斯 称金正恩根据俄北条约作出决定

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韩国国际广播电台报道：北韩官方证实派兵俄罗斯，并表示该决定完全符合“朝（北韩）俄全面战略伙伴关系条约的各项条款和精神，是最能体现忠实履约的行动”。据朝中社28日报道，朝鲜（北韩）劳动党中央军事委员会前一天向《劳动新闻》等媒体发送了包含上述内容的书面声明。声明称，旨在击退乌克兰当局武力入侵的库尔斯克地区解放行动胜利结束，北韩军队奉国家元首命令前往库尔斯克地区参战。声明强调，此次派兵根据国务委员长金正恩的决定进行。金正恩同志分析断定，当前战况符合朝鲜民主主义人民共和国与俄罗斯联邦之间所签订《全面战略伙伴关系条约》第四条的启动条件，决定派遣本国部队参战，并通知了俄方。根据俄北条约第四条，若任何一方遭到个别国家或多国的武力侵略、进入战争状态，另一方应依据《联合国宪章》第51条和国内法律，立即提供军事及其他援助。声明还称，金正恩在库尔斯克地区解放之际强调，派俄北韩官兵是祖国名誉的代表。金正恩还承认北韩军队在参战过程中出现了不少的伤亡，他表示，“我国首都即将建立起一座战功纪念碑”，并称，“牺牲军人的墓碑前将摆放祖国和人民献上的祈愿永垂不朽的花朵”。俄罗斯武装力量总参谋长瓦列里·格拉西莫夫（Valery Gerasimov）当地时间26日与俄罗斯总统普京举行视频会议时表示，在击退乌克兰进攻期间，北韩官兵与俄军并肩作战、执行战斗任务，表现出了高度的专业性、恢复力、勇气和英雄行为。