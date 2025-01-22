韩国政府强烈谴责北韩派兵俄罗斯

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韩国国际广播电台报道：北韩正式承认派兵俄罗斯，韩国政府提出强烈谴责，称北韩“自供犯罪行为”。韩国国防部发言人全夏圭（音译）28日在例行记者会上表示，北韩参加乌克兰战争是明显违反联合国宪章和安理会决议的非法行为，北韩正式承认这一情况相当于自供犯罪行为。另外，北韩称派兵符合国际法及《俄北全面战略伙伴关系条约》的各项条款和精神。对此，全夏圭驳斥说，这是美化其非法行为的欺瞒行径。全夏圭强调，韩军与国际社会一道，强烈谴责北韩不人道的非法行为。韩国统一部发言人具炳杉也在当天的例行记者会上表示，韩国政府认为，北韩派兵参加俄罗斯的非法侵乌战争是威胁韩国、欧洲乃至全世界安全的重大挑衅行为，是公然违反联合国安理会决议的行为，对此予以强烈谴责。具炳杉还表示，韩国政府敦促北韩立即撤军，若北韩与俄罗斯继续在军事上勾结，绝不会坐视不理，将与国际社会一道予以坚决的应对。外交部官员当天也指出，俄北不顾国际社会的诸多批评和连续不断的证据，始终否认或回避回答北韩派兵与否，直到现在才公开承认，并且声称该行为完全符合国际法，继续愚弄国际社会。这名官员强调，韩国将同国际社会一道采取必要措施，应对威胁韩国安全的行为。