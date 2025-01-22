Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩举行5000吨级新型驱逐舰下水仪式。据朝中社26日报道，新型驱逐舰下水仪式于25日朝鲜人民革命军建军纪念日在南浦造船厂举行，国务委员长金正恩出席。金正恩在讲话中指出，新型驱逐舰是海军战力现代化的突破口。劳动党中央委员会书记赵春龙在纪念讲话中指出，该驱逐舰是一艘具有最强装备的5000吨级舰艇。迄今为止，北韩规模最大的战斗舰艇为1500吨级。金正恩强调，该驱逐舰不仅具备对空、对舰、反潜、反导能力，还装备超音速战略巡航导弹、战术弹道导弹等可最大程度强化对陆打击能力的武器系统。报道还称，这艘驱逐舰的舰级和舰名均以抗日革命志士崔贤的名字命名。金正恩表示，“崔贤”号将于明年初交付海军，正式投入作战。金正恩在讲话中指出，计划尽快建造规模更大的巡洋舰及护卫舰，“崔贤”号下水仪式是强化海军的第一个信号弹，核动力潜艇建造项目是第二个信号弹。金正恩还表示，为主动、安全地管理伴随着核威胁的朝鲜半岛军事威胁，并在非常时期遏制、阻止敌方海外武装力量增强朝鲜半岛武装力量的企图，最可靠的手段就是拥有远洋作战能力，当前我国(北韩）致力于建设远洋作战舰队。北韩去年12月曾公开新型驱逐舰建造现场的照片。