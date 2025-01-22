韩国海军和海军陆战队举行旅级联合登陆演习

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国海军和海军陆战队表示，作为2025年旅级联合登陆演习的一个环节，登陆作战最后一个阶段“决定性行动”训练于28日上午6时在庆尚北道浦项独石里海岸实施。本次联合登陆演习于4月22日至5月1日举行，旨在通过运营联合战力熟练掌握登陆作战执行程序。联合登陆演习分为登陆作战计划制定、兵力和设备登舰、作战执行演习、舰艇行驶至作战区域、达成登陆目标、实施决定性行动等环节，并按序进行。今年的演习积极运营无人机等侦察武器，应对多元化威胁；并对在自爆型无人机等的威胁下运用无人机保障机动部队生存的能力及应对程序进行了评估。参加此次演习的战力包括大型运输舰“马罗岛”号（LPH，14500吨级）、登陆舰（LST-I/II，2600/4900吨级）等17艘海军舰艇，海上巡逻机（P-3）、海上机动直升机（UH-60）、登陆机动直升机（MUH-1）、空军战斗机（KF-16）等19架飞机，22辆韩国型两栖装甲突击车（KAAV），8艘民间船舶及陆海空军、海军陆战队3200多名官兵。海军和海军陆战队强调，大部分登陆军乘坐登陆舰和民间船舶，实施了符合作战理念的海上和空中突击。今年的演习还全面纳入了为应对未来登陆作战而选定的训练课题。海军和海军陆战队计划在剩余的演习时间里实施强化各梯队任务执行能力的训练。