美专家：俄北密切关系令美北对话可能性降低

韩国国际广播电台报道：专家分析指出，随着北韩加强与俄罗斯的军事合作，其回应美国特朗普政府谈判要求的可能性降低。美国战略与国际研究中心(CSIS)高级顾问悉尼·塞勒当地时间28日在联合国总部出席由韩国和法国外交部联合主办的讨论会时指出，俄北间合作最令人担忧的一点是，任何通过施压迫使北韩成为可信赖的对话方的策略都有可能被削弱。塞勒还指出，对于北韩来说，美国并非有吸引力的对话方。特朗普称北韩为拥核国，并多次暗示有可能与北韩国务委员长金正恩对话，但是自俄北关系变得密切之后，北韩回应对话要求的动力下降。随后发言的日本长崎大学教授西田满担忧，《不扩散核武器条约》（NPT）缔约国疏于应对北韩核问题，导致这一体系的根基动摇。他指出，当前国际局势艰难，越发凸显出北韩实现无核化的重要性。韩国外交部国际安保局局长尹钟权也指出，北韩意图通过增强核和军事实力的战略，迫使外界承认其为拥核国。但若如此，相当于对严重违反《不扩散核武器条约》的行为给予回报，因此绝对不能容忍这种情况出现。美国数字新闻网站(Axios)当地时间27日援引消息人士的话报道称，特朗普政府就重启美北对话的可能性举行内部会议，并私下与专家磋商。