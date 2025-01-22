韩德洙对《宪法裁判所法》修正案行使否决权

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韩国国际广播电台报道：韩国代总统韩德洙对禁止代总统提名宪法法官的《宪法裁判所法》修正案行使再议要求权（否决权）。韩德洙29日在政府首尔办公大楼主持召开的第19次国务会议时表示，此次修正案中有与现行宪法法规相冲突的内容。审议通过了《宪法裁判所法》修正案的再议要求案。代总统韩德洙此次是第8次行使否决权，也是尹锡悦政府执政以来第42次行使否决权。韩德洙指出，对于代行权限的职务范围，宪法中没有另行限制，尽管如此，此次修正案却试图以法律的形式限制代理总统的职权范围。韩德洙还指出，宪法第112条第1项明确规定宪法法官任期为六年，但是此次修正案却允许任期结束的法官在任命继任者之前继续履行职务，这违背了宪法规定的宪法法官任期的宪法精神。韩德洙表示，综合考量这些违反宪法的问题，并听取国务委员的意见，要求国会重新审议《宪法裁判所法》修正案，希望获得国民的广泛理解。此前，代总统韩德洙8日提名了(由总统提名)的两名宪法法官，但宪法法院引用了旨在要求代总统韩德洙提名行为效力停止的假处分申请。与此同时，有观测认为，当天的国务会议将是韩德洙主持的最后一次国务会议。政界普遍认为，代总统韩德洙很有可能在5月1日辞去代总统职务以参加6月3日的韩国大选。