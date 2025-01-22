特朗普长子应新世界集团会长郑溶镇之邀访韩

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国总统唐纳德·特朗普的长子小特朗普29日应新世界集团会长郑溶镇之邀访问韩国。在美国贸易压力加大的情况下，小特朗普访韩期间将与韩国主要大企业总裁进行个别面谈，其结果备受关注。据企业界透露，小特朗普当天下午乘坐专机抵达韩国。小特朗普去年8月赴韩出席由保守派青年团体主办的“建设韩国2024”政治会议，这是他时隔八个月再次访韩，也是特朗普总统今年1月就任以来的首次访韩。小特朗普仅对韩国进行为期两天的访问，此次是应韩国经济界人士中交情较深的郑溶镇之邀访韩。韩方希望小特朗普能够发挥桥梁作用，以便与特朗普政府进行沟通。小特朗普访韩期间将与主要大企业总裁进行单独面谈，就半导体、汽车、能源、电子、钢铁、军工等项目进行协商，预计面谈人数将达20人左右。分析认为，韩国十大集团总裁大部分将与小特朗普进行面谈。据悉，除了大企业总裁外，小特朗普并没有与政界人士见面的计划。小特朗普与新世界集团会长郑溶镇二人称兄道弟、交情深厚。去年12月，郑溶镇应小特朗普的邀请，在特朗普的冬日度假屋佛罗里达州棕榈滩“海湖庄园”停留了六天，与特朗普总统进行了长时间的对话。今年1月，郑溶镇在特朗普总统就任仪式之际访问了华盛顿，并在小特朗普的安排下，与美国政界及高层人士进行了广泛接触。