联合国安理会强烈批判北韩派兵援俄

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在北韩和俄罗斯正式宣布北韩派兵援俄后联合国安理会举行了俄乌战争的相关会议，韩国、美国和乌克兰代表在会议上对北韩派兵提出强烈批评。韩国常驻联合国代表黄浚局当地时间4月29日在纽约联合国总部举行的安理会会议上批评北韩非法派兵援俄。黄浚局表示，俄罗斯和北韩一直否认派兵一事，直到最近才正式承认。北韩根据与俄罗斯签署的《全面战略伙伴关系条约》重点强调所谓的“库尔斯克解放行动”，暗示库尔斯克是俄罗斯的领土，因此适用《联合国宪章》第51条规定的自卫权，这种荒谬的辩解令人厌恶。北韩劳动党中央军事委员会4月28日在发给《劳动新闻》的声明中援引了《联合国宪章》第51条规定的自卫权和《北俄条约》第4条规定任何一方受到武力攻击并进入战争状态时应提供军事援助的有关内容，主张派兵俄罗斯是正当的。韩国政府的一贯立场是，北韩对俄罗斯提供武器支持和派兵是对国际社会的重大安全威胁，公然违反了联合国安理会禁止与北韩进行一切军事合作的决议。黄浚局指出，北韩的火炮系统和KN-23(北韩版伊斯坎德尔)导弹持续夺走乌克兰无辜平民的生命，尽管受到国际社会的谴责，但俄罗斯与北韩之间的军事合作仍在进行，包括武器转让和北韩派兵援俄，明显违反了安理会决议。美方代表也在会议上批评说，俄罗斯和北韩公开宣布北韩军队部署于战场，公然违反了联合国安理会决议，并导致俄罗斯持续发动攻击的紧张局势不断升级。