特朗普的“关税冲击”将导致明年韩中日内需疲软

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韩国国际广播电台报道：来自美国的“关税冲击”将导致韩美日三国企业明年的营业额受挫。韩国经济人协会在对上述三国303家制造企业为对象进行的美国关税政策的问卷调查结果显示，韩国、中国和日本企业明年的营业额将分别跌落4.0%、6.7%和7.2%。本次调查是以三国的303家营业额排名前1000位的制造企业为对象，从3月31日至4月15日进行的。据显示，每个国家认为销售额减少最多的行业都不尽相同。据预计，韩国的机械及工业设备、中国钢铁及金属产品、日本半导体及电子产品将分别受到较大的关税影响。三国平均预计营收降幅最大的行业是钢铁及金属产品，平均降幅为10.3%。为应对美国的关税政策，中国是最先迅速调整“投资计划”的国家。中国企业中有38.6%的企业表示，“投资计划没有改变”；28.7%的企业则表示“将扩大投资”。与此相反，大部分韩国企业则回答“投资计划没有改变（74.3%）”；回答“扩大投资”的企业仅占4%。 日本有61.4%的企业回答“没有改变”；有5%的企业回答“计划扩大投资”。韩国经济人协会分析认为，尽管美国施加了高关税压力，但中国企业正在获得大规模的政府补助等战略技术独立政策的支援，通过人民币贬值，加强出口竞争力，由此可以考虑扩大投资。作为降低来自美国关税影响的应对战略，三国都选择了“降低成本和费用”（韩国企业 46.0%、中国企业 61.0%、日本企业 41.0%）。回答“将扩大在美国当地生产或投资”的日本企业最多，占21.0%；韩国企业为11.0%；有17.0%的中国企业回答“将扩大对美投资计划。”